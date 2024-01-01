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  • Arabistan'ın iki dev kulübü Varane transferi için karşı karşıya!
Spor

Arabistan'ın iki dev kulübü Varane transferi için karşı karşıya!

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Ittihad ve Al-Nassr'ın Manchester United'dan ayrılması beklenen Raphael Varane için girişimde bulunacağı iddia edildi.

1 Ocak 2024 Pazartesi 20:40 - Güncelleme:
Arabistan'ın iki dev kulübü Varane transferi için karşı karşıya!
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Manchester United'dan ayrılması beklenen Raphael Varane için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre: Suudi Arabistan ekipleri Al-Ittihad ile Al-Nassr, Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane için harekete geçti.

İki kulübün de 30 yaşındaki yıldız isim Varane'ı kadrosuna katmak istediği belirtilirken, resmi hamlelerin kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Varane, bu sezon Manchester United formasıyla 16 karşılamaya çıkarken 1 gollük performans sergiledi.

  • al nassr
  • al ittihad
  • raphael varane

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