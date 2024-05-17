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Spor

Aradığı golcüyü Hırvatistan'da buldu! Beşiktaş'ın yeni hedefi Ramon Mierez

Gelecek sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Beşiktaş nokta atışı transferler yapmak için ince eleyip sık dokuyor. Takıma golcü takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlı ekip, Hırvat ekibi Osijek'te forma giyen 27 yaşındaki golcü Ramon Mierez'i gündemine aldı. İşte detaylar...

Takvim17 Mayıs 2024 Cuma 09:15 - Güncelleme:
Aradığı golcüyü Hırvatistan'da buldu! Beşiktaş'ın yeni hedefi Ramon Mierez
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Beşiktaş gelecek sezon kadrosuna kaliteli bir golcü takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNDEMDEKİ İSİM RAMON MIEREZ

Cenk Tosun ile sözleşme yenilemeyen Kartal, Vincent Aboubakar'ın da formsuzluğu nedeniyle o bölgeye nokta atışı yapmak istiyor. Siyah beyazlılarda gündeme gelen son isim ise Arjantinli golcü Ramon Mierez...

SAMET AYBABA İZLEDİ

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın, Hırvat Ligi ekiplerinden Osijek'te forma giyen 27 yaşındaki oyuncuyu izlediği ve yönetime olumlu rapor verdiği ortaya çıktı.

BU SEZONKİ FORMU DİKKAT ÇEKİYOR

2021 yılından beri Hırvat kulübende forma giyen Mierez bu sezonki formuyla dikkatleri çekiyor. Hırvat Ligi'nde 32 maça çıkan ve 18 gol kaydeden tecrübeli golcü, 7 de asiste imza attı. Tüm kulvarlarda ise 39 maçta 20 gol attı.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR

Kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Mierez, Alaves, Tenerife, Tigre ve Istra takımlarının da formasını giydi.

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