Sezon başında Ferdi Kadıoğlu'nu rekor bir bedelle Brighton'a yollayan Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin yaşadığı ciddi sakatlık sonrası sol bek transferi yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin listesinin ilk sırasında bulunan isim Gent'in genç yeteneği Archie Brown. Sarı Kanarya, İngiliz yetenek için Gent ile bir ön görüşme yaptı. Fakat İngiltere Premier Lig ekiplerinin devreye girmesi Fenerbahçe'nin işini zorlaştırdı. Belçika basınında çıkan haberlerde konuyla ilgili şu bilgiler verildi: "Archie Brown KAA Gent'teki son haftalarını yaşıyor. Fenerbahçe'nin futbolcuya ilgisi zaten biliniyordu ancak artık çok sayıda İngiliz kulübü de onun peşinde.

BONSERVİSİ EN AZ 12 MİLYON €

Özellikle Chelsea somut adımlar atıyor. 22 yaşındaki İngiliz, kariyerinde yeni bir adım atmak istediği gerçeğini gizlemiyor. Transfermarkt, Brown'un piyasa değerinin 7 milyon euro olduğunu tahmin ediyor ancak Gent bununla yetinmiyor. Belçika ekibi en az 12 milyon euro bekliyor. Daha düşük bir teklif gelmesi durumunda pazarlık edilmeyecek. Fenerbahçe zaten Gent'le görüştü ancak Türk kulübü rekabetle uğraşmak zorunda kalacak. İngiliz medyasına göre; West Ham United, Tottenham Hotspur ve Chelsea de kanat oyuncusuyla ilgileniyor.

CHELSEA EN GÜÇLÜ ADAYLARDAN

İngilizler bu transferde ön plana çıkarken onların arasında ise Chelsea daha fazla somut adım atan taraf. Ada takımı, Brown'ın 12 milyon euroluk bonservisini ödemeyi kabul ediyor. Herhangi bir takımın kendileriyle rekabet etmeleri halinde daha fazla para ödeyebilirler." İngiltere'de Derby altyapısında yetişen Brown, 2021-22 sezonu başında İsviçre ekiplerinden FC Lausanne-Sport'a bedelsiz olarak transfer oldu. 2 sezon İsviçre'de top koşturan yetenekli futbolcu, 2023-24 başında ise 4 milyon bonservisle Gent'e imza attı. Bu sezon 23 karşılaşmada bin 656 dakika süre alarak 2 gol ve 4 asistle oynadı.