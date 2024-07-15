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Spor

Aranılan orta saha Rusya'da bulundu! Galatasaray'dan Wembel hamlesi

Transfer çalışmalarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sürdüren Galatasaray orta sahaya takviye yapmak için dümeni Rusya'ya kırdı. Sarı kırmızılı ekip, Zenit forması 26 yaşındaki genç yıldız Wembel için kulüp ile görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Akşam15 Temmuz 2024 Pazartesi 09:15 - Güncelleme:
Aranılan orta saha Rusya'da bulundu! Galatasaray'dan Wembel hamlesi
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Galatasaray, orta saha transferini kısa süre içinde bitirmek için girişimlerine hız verdi. McTominay, Rabiot ve Pierre-Emile Hojbjerg gibi yıldız isimlerle görüşme yapan Sarı-Kırmızılılar, listesine yeni bir isim ekledi. Cim-Bom, Zenit'in 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Wendel için Rus ekibi ile görüşmelere başladı. Zenit ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Brezilyalı yetenek, kariyerine başka bir takımda devam etmek istiyor. Zenit ise orta sahaya bir takviye yapması durumunda Wendel'in satışına onay verecek.

SÜPER KUPA'NIN YILDIZI OLDU

Wendel, Zenit'in Süper Kupa'yı Krasnodar'ı 4-2 mağlup ederek kazandığı maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergileyerek geceye damgasını vurdu. 2020 yılında Sporting Lizbon'dan 20 milyon euro karşılığında Zenit'e transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, 124 maçta forma giydi. Başarılı orta saha, bu süre içinde 20 gol ve 25 asistlik performans sergiledi. Sambacı, geçtiğimiz sezonu ise 35 maçta 4 gol ve 9 asistle tamamladı.

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