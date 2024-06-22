İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2024 Cumartesi / 16 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8248
  • EURO
    35,2439
  • ALTIN
    2450.67
  • BIST100
    10771.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aranılan stoper Premier Lig'de bulundu! Fenerbahçe'de hedef Victor Lindelöf
Spor

Aranılan stoper Premier Lig'de bulundu! Fenerbahçe'de hedef Victor Lindelöf

Transfer çalışmalarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde devam eden Fenerbahçe aradığı stoperi İngiltere'de buldu. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamın eski öğrencisi olan İsveçli futbolcu Victor Lindelöf için görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Akşam22 Haziran 2024 Cumartesi 09:01 - Güncelleme:
Aranılan stoper Premier Lig'de bulundu! Fenerbahçe'de hedef Victor Lindelöf
ABONE OL

Rekor puanla elde edilen ikinciliğin ardından yeni sezonda şampiyonluk için işleri sıkı tutan Fenerbahçe'nin savunmasında da önemli bir değişiklik bekleniyor. İngiliz basınından CaughtOffside'ın haberine göre sarı lacivertliler, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun daha önce birlikte çalıştığı ve çok istediği Victor Lindelöf'ü stoperdeki tek hedef olarak belirledi. Transferde Portekizli dünyaca ünlü teknik adamın raporlarına göre ilerleyen Sarı Kanarya, bu çerçevede Manchester United ile Lindelöf için temasa geçti.

EN CİDDİ TALİBİ SARI KANARYA

Öte yandan transfer dönemlerindeki isabetli haberiyle tanınan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre ise F.Bahçe, M.United ve oyuncu ile temasa geçti ancak bunlar henüz ileri seviyede değil. Romano, son durumu Daily Briefing'deki köşesinde "İleri düzeyde müzakereler henüz başlamadı. Bu anlaşmanın tamamlanmaya henüz yakın olmadığı söylendi. Şimdilik en yüksek ilgiyi gösteren takım Fenerbahçe ancak ciddi ilgilenen başka takımlar da var. Oyuncunun, geleceğiyle ilgili olarak değerlendirdiği başka seçenekler de var" şeklinde anlattı.

BONSERVİS REKORU MOU'DA

İsveçli olan ve profesyonel futbol kariyerine İsveç'in Vasteras kulübünde başlayan Lindelöf, 2012-13 sezonunda Benfica B takımına transfer oldu. 2 sene içerisinde Benfica A Takımı'na çağrılan Lindelöf, burada 2 sezonda gösterdiği performansla Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başardı. 2016'dan 2018 Aralık'a kadar takımı çalıştıran Portekizli hoca, 2017'de Lindelöf'ü 35 milyon euro bedelle Manchester United'a transfer etti. Yaklaşık 7 sezondur Manchester United forması giyen 29 yaşındaki savunmacı, çıktığı 259 maçta 4 gol ve 7 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.