1 Eylül 2025 Pazartesi
Spor

Arca Çorum FK ''4'te 4'' ile liderliğini sürdürdü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, sezondaki ilk 4 maçı kazanarak '4'te 4' yapan tek takım oldu.

AA1 Eylül 2025 Pazartesi 12:47
Arca Çorum FK ''4'te 4'' ile liderliğini sürdürdü
2. Lig'i 2022-23'te şampiyon tamamlayan Çorum FK, Trendyol 1. Lig'i o sezon 55 puanla 5. sırada bitirdi. Play-off turunda yarı finale yükselen kırmızı-siyahlı ekip, 1. Lig'deki ikinci yılında ise 54 puan almasına karşın sezonu 10. kapattı.

Çorum ekibinde, 2025-26 sezona teknik heyet değişikliğine gidilerek Tahsin Tam, tekrar göreve getirildi. Yusuf Erdoğan, Joseph Attamah, Pedrinho, Braian Samudio, Cemali Sertel gibi Trendyol Süper Lig tecrübesi yaşayan futbolcuların yer aldığı bir kadro da kuruldu.

Sezonun ilk maçında sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yenen Çorum FK, ardından deplasmanda Adana Demirspor maçını 3-0, evinde Sarıyer maçını 2-1 ve 4. haftada deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü mücadelesini 2-1 kazanarak sezona "4'te 4" ile başladı.

Lig'in 2. haftasından itibaren liderlik koltuğuna oturan Arca Çorum FK, 4 maçta 9 gol atıp 2 gol yiyerek 12 puan topladı.

Milli maç dolayısıyla verilen araya Erzurumspor'un 4 puan önünde lider giren Arca Çorum FK, 5. hafta karşılaşmasında sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile karşılaşacak.

  • trendyol 1. lig
  • Arca Çorum FK
  • lider

