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Spor

Archie Brown: Mourinho, gelmemdeki en büyük etkenlerden biriydi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, 'Jose Mourinho, bu kulübe gelmemdeki en önemli etkenlerden biriydi' dedi.

İHA13 Temmuz 2025 Pazar 01:43 - Güncelleme:
Archie Brown: Mourinho, gelmemdeki en büyük etkenlerden biriydi
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, "Mourinho, bu kulübe gelmemdeki en önemli etkenlerden biriydi" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, kendisini renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamasının ardından açıklamalarda Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Brown, "Öncelikle teşekkür ederim, dürüst olmak gerekirse evimde gibi hissediyorum. Buraya gelmeden önce bile kendimi zaten bu ailenin bir parçası gibi hissettim. Şu ana kadar bunu bu şekilde tarif edebilirim. Dürüst olmak gerekirse yoğun duygular içerisindeyim. Allah'a şükür ki burası gerçekten şimdiden evim gibi hissettiriyor" diye konuştu.

"JOSE MOURİNHO YÖNETİMİNDE KARİYERİMİN EN İYİ DÖNEMİNDE OLMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Teknik Direktör Jose Mourinho ile çalışacak olmaktan dolayı onur duyduğunu dile getiren Brown, "Jose Mourinho, bu kulübe gelmemdeki en önemli etkenlerden biriydi. Bana, kendi tecrübelerinden çok şey katabilecek biriyle çalışacak olmak benim için büyük bir fırsat. Kısaca ondan alabileceğim kadar fazla bilgiyi almaya ve onun yönetiminde kariyerimin en iyi döneminde olmaya çalışacağım. Bu yüzden bu durum benim için büyük bir onur" diye konuştu.

"HERKES TARAFINDAN BU KADAR İSTENİLDİĞİMİ HİSSETMEM BENİM İÇİN GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

İngiliz futbolcu, Fenerbahçe'yi tercih etme nedenlerini ise şu şekilde sıraladı:

"Bence bu birden fazla sebebin birleşimiydi. Öncelikle ilk sebep daha önce de söylediğim gibi kulüpteki aile ortamıydı. Herkes tarafından bu kadar istenildiğimi hissetmem benim için gerçekten çok önemliydi. Ayrıca Devin Özek'le harika bir görüşme yaptım. Bu benim için gerçekten belirleyici bir faktördü. Başkan da öyle. Hem başkan hem de Devin Özek, bana kendimi evimdeymişim gibi hissettirdiler, gerçekten hoş karşılandığımı ve burada olmamı istediklerini hissettirdiler. Açıkçası onlara büyük bir teşekkür borçluyum çünkü eğer onlar olmasaydı şu an burada olur muydum bilmiyorum. O yüzden kesinlikle onlara minnettarım."

"GERÇEKTEN BU KULÜP İÇİN HER ŞEYİMİ VERMEYE HAZIRIM"

Son olarak taraftarlarla ilgili konuşan Archie Brown, "Taraftarlara mesajım şu: Sahada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Burada olduğum sürece sonuna kadar savaşacağım. Sahada elimden gelen her şeyi vereceğim ve benden her şeyi bekleyebilirsiniz. Gerçekten bu kulüp için her şeyimi vermeye hazırım. Burada olmak benim için bir onur. Başlamak için sabırsızlanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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