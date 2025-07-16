Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"EVİMDE HİSSEDİYORUM"

"Kendimi evimde gibi hissediyorum. İlk andan itibaren hoş ve sıcak bir şekilde karşılandım. Pozitif bir duygu beliyorum buraya karşı."

"İLK GÜNLERİM HARİKA"

"Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu da görme fırsatım oldu. Taraftarların tutkusunu da gördüm. İlk günlerim harika geçti."

TRANSFER SÜRECİ

"Seneler geçtikçe kendi performansımı arttırdım ve üç farklı yerde oynadım. Şimdi Fenerbahçe'deyim. Başka takımlardan da bana ilgi vardı, bu sır değil. Devin Özek ile görüştük, kulübün büyüklüğünden bahsetti ve Fenerbahçe'nin beni ne kadar istediğini fark ettim. Taraftarların, beni ne kadar karşılayacağını anlattı. Kulübün, benimle ilgili planlarını anlattı."

"ALİ KOÇ BUNU HİSSETTİRDİ"

"Başkanımız Ali Koç, bu sezon çok özel bir ortamın yaratıldığını bana hissettirdi. Rekabetten keyif alırım. Baskı olduğunda, sahada en iyisini yapabilen bir oyuncuyum. Başkanımı Ali Koç ve Devin Özek ile harika sohbetler yaptık. Netice olarak ne kadar istendiğimi hissettim ve Fenerbahçe'yi seçtim."

"TATMA FIRSATI BULAMADIM"

"Lahmacunu tatma fırsatına erişemedim. Uzun ve büyüktü, yeme fırsatım olmadı. İstanbul'da birkaç gün bulundum, sonra Portekiz'e geldim. İstanbul'a yerleşmek ve ailemi getirmek istiyorum. İstanbul'a döndüğümüzde ve fırsat bulduğumda lahmacun yemek istiyorum."

JOSE MOURINHO

"Jose Mourinho çok nazik ve iletişime açık. Rahatça konuşuyoruz. Onun gibi ben de çok fazla kendimden talepte bulunuyorum. Kendimi daha fazla geliştirmek için sürekli düşünüyorum. Kendimi geliştirme konusunda dünyanın en iyi teknik adamlarından biriyle çalışıyorum. Onunla birlikte güzel başarılar elde etmek istiyoruz."

FENERBAHÇE'YE ADAPTASYONU

"Takım arkadaşlarım adaptasyonum için çok yardımcı oluyorlar ve işimi çok kolaylaştırdılar. Genç ve tecrübeli oyuncular var. Problem ve sorun olduğunda bana destek oluyorlar. Onlar tarafından çok iyi karşılandım. Herkes İngilizce konuşuyor. İletişimimiz çok iyi."

OYNAYACAĞI POZİSYON

"En çok sol bek pozisyonunu daha konforlu buluyorum. Son yıllarda daha çok sol bek ve sol kanat oynadım. Bütün pozisyonlarda rahatım ve birçok yerde oynadım. Kendimi sol bek olarak görüyorum. Ofansa yardım etmekten de hoşlanıyorum. Oynanacak sistemi ve ne yapmam gerektiğini biliyorum."

TARAFTARA MESAJI

"Taraftarımızın desteğine çok fazla ihtiyaç duyacağız. Pozitif bir atmosfere ihtiyacımız var. Sezon içerisinde iniş ve çıkışlarımız olacak. Umarım çıkışlarımız ve başarılı dönemlerimiz çok fazla olur. Takım için kanımın son damlasına kadar savaşacağım! Beni çok sıcak karşıladılar. Dua ediyorum, onlarla beraber başarılı bir sezon geçireceğiz ve şampiyonluklar elde edeceğiz."