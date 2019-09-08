Arda Akbulut'a Avrupa devleri talip oldu

Trabzonspor'un pek çok oyuncusuna teklif yağarken Avrupa'nın devlerinin gözü ise gözlerden ırak bir isimde…

Geçen sezon Galatasaray maçında kaleyi koruyan 18 yaşında Arda'da.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Arda'yı geleceğe yatırım olarak almak isteyen pek çok Avrupa devinin genç kaleciyi ve ailesini ikna etmek için yarıştığı bildirildi.