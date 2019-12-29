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Spor

Arda bedavaya oynayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Terim Antalya maçının ardından yıldız oyuncu için “Futbolu burada bırakması gereken bir isim” açıklamasını yaparken, bir bakıma transferin de müjdesini verdi. Arda 6 ay için para talep etmeyecek.

Star Spor29.12.2019  23:24 - Güncelleme: 29.12.2019  23:42


GALATASARAY’DA Arda Turan için geri sayıma geçildi. Şu anda Medipol Başakşehir formasını giyen yıldız futbolcu, Sarı-Kırmızılı takım ile oynanan maçta Teknik Direktör Fatih Terim’in elini öperken, taraflar arasındaki buzlar erimişti. Terim, son Antalyaspor maçının ardından Arda ile ilgili sorulara cevap verirken, “Arda Turan iyi bir Galatasaraylıdır. Galatasaray kendi çocuklarına her zaman sahip çıkar. Nasıl olur, nasıl gelişir bilmiyorum. Benim oyum Arda’nın futbolu Galatasaray’da bırakmasından yana. Eğer biri hak edecekse bu Arda’dır. Arda’nın henüz daha futbola vermesi gereken önemli bir zaman dilimi var” diyerek, transfer için adeta müjdeyi vermişti. Başakşehir’in Arda için her türlü kolaylığı yapacağı ve kiralama bedeli istemeyeceği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun da hem Başakşehir’den ikinci yarı için alması gereken ücreti almayacağı, hem de Galatasaray’dan 6 ay için para istemeyeceği, bu dönemi bedava oynayarak geçireceği belirtildi.

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