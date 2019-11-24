18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Arda gole sevinmedi!

Başakşehirli oyuncu, Galatasaray maçında Gulbrandsen’in attığı gol sonrası arkadaşlarının sevincine ortak olmazken, kale arkasında ısınma hareketleri yapmaya devam etti.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ÖNCEKİ akşam oynanan Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasında ilginç bir ayrıntı taraftarların gözünden kaçmadı. Cim-Bom’un eski futbolcusu Arda Turan’ın maç öncesi Fatih Terim’in elini öpmesinin yanı sıra gol sonrası tavrı da dikkat çekti. Gol esnasında tribünden çekilmiş bir fotoğraf dün sosyal medyada paylaşılırken çok sayıda beğeni de aldı. Yıldız futbolcu Başakşehir’in 1-0 öne geçtiği anlarda Turuncu-Lacivertli futbolcular hemen önünde sarmaş dolaş halde sevinirken, kale arkasında ısınma hareketlerine devam etti ve takım arkadaşlarının coşkusuna ortak olmadı.

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier´in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Selçuk, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Bakan Selçuk, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Defacto

Defacto

Bu haber sizi de ilgilendiriyor olabilir! Yüz binlerce hesap engellendi

Bu haber sizi de ilgilendiriyor olabilir! Yüz binlerce hesap engellendi

İngiliz eski istihbarat subayının evinde hareketlilik

İngiliz eski istihbarat subayının evinde hareketlilik

Uğur Dündar: CHP merkezli bir tezgah bu

Uğur Dündar: CHP merkezli bir tezgah bu

Yapımına kızı için başladı, şimdi ABD'den sipariş alıyor

Yapımına kızı için başladı, şimdi ABD'den sipariş alıyor

Zeytinburnu'nda korkunç iddia! Uyuyan kocasını baltayla öldürdü

Zeytinburnu'nda korkunç iddia! Uyuyan kocasını baltayla öldürdü

Netanyahu'nun başı dertte! İstifası istendi

Netanyahu'nun başı dertte! İstifası istendi
 

POPÜLER HABERLER

Gözyaşları içinde okudu, salondakiler ayakta alkışladı “Seni çok özlüyorum baba”

Gözyaşları içinde okudu, salondakiler ayakta alkışladı “Seni çok özlüyorum baba”

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

221 yıldır kazılıyor! Dibine kimse ulaşamadı...

221 yıldır kazılıyor! Dibine kimse ulaşamadı...

Nesli tehdit altında... Antalya'da görüntülendi

Nesli tehdit altında... Antalya'da görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA