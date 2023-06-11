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Spor

Arda Güler 1500 dakikayı doldurdu

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in sözleşmesinde bulunan '1500 dakikadan az oynarsa 5 milyon euroya serbest kalır' maddesi, bu akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçının 41. dakikasında tamamlandı ve bu madde geçersiz hale geldi.

11 Haziran 2023 Pazar 22:07 - Güncelleme:
Arda Güler 1500 dakikayı doldurdu
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, çok tartışılan '1500 dakika' maddesini tamamladı.

Arda Güler'in sözleşmesinde '1500 dakikadan az oynarsa 5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi olduğu ortaya çıkmıştı. Sezon boyu Arda'nın bu süre altında kalacağı konuşulurken, Fenerbahçe'nin son dönemdeki tüm maçlarına ilk 11'de çıkan Arda Güler hızlı bir şekilde dakikalarını artırmaya başladı.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'e karşı oynadığı maçın 41. dakikasında Arda Güler, 1500 dakikayı doldurmuş oldu. Sözleşmesindeki 5 milyon euroluk madde de inaktif hale geldi.

Arda Güler, bu sezon forma giydiği 35 resmi maçta 6 gol atıp 7 asist yaptı.

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