Sezon baþýnda Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, takýmýnýn ABD kampýnda sakatlanmýþ ve tedavisinin sona ermesinin ardýndan bu hafta idmanlara baþlamýþtý. Milli futbolcumuzun, Ýspanya La Liga'da bu akþam Real'in, Las Palmas'la sahasýnda oynayacaðý maçta kadroda yer almasý bekleniyordu.

Hatta son idman öncesi bir basýn toplantýsý düzenleyen Real'in hocasý Carlo Ancelotti, "Arda, Vinicius ve Dani Carvajal görev almaya hazýrlar ve tam olarak iyileþtiler. Arda'nýn bizim sistemimize alýþmasý için biraz zaman gerekiyor. Büyük bir yetenek olduðunu bizimle olduðu kýsa zamanda bize gösterdi. Olaðanüstü bir yetenek. Bu sadece genetik bir þey" diye konuþtu.

EN AZ 3 HAFTA GÖZÜKÜYOR

Konuþmasýnýn devamýnda Ýtalyan teknik adam, oyuncusu için "Fiziksel olarak ve sahada dakika almasý açýsýndan bazý eksiklikleri var ama bu gayet normal" yorumunda bulundu. Ancak bu sözlerden sadece birkaç saat sonra genç yýldýzdan þok bir haber geldi... Arda, son antrenmanda tekrar sakatlanarak çalýþmayý yarýda býraktý.

Kulüpten yapýlan açýklamada Milli futbolcumuzun sol arka adalesinden sakatlandýðý ifade edildi. Yapýlan ilk kontrollere göre Arda'nýn, en az 3 hafta sahalardan uzak kalabileceði ve tedavisine de hemen baþlandýðý öðrenildi.

SAKATLIKLARIN NEDENÝ PINTUS MU?

Sezon baþý itibarýyla Real Madrid'de sakatlýklarýn çoðalmasý, dikkatlerden kaçmadý. Kaleci Courtois ve stoper Militao'nun diz baðlarý koptu. Vinicius ile Carvajal gibi Arda Güler de kas ve kasýk sakatlýklarý yaþadýlar.

Arda'nýn sol arka adalesinden yaþadýðý sakatlýk sonrasý gözler bir kez daha, Real'in baþ kondisyoneri Antonio Pintus'a çevrildi. Pintus'un aðýr idmanlarýnýn ve yüklemelerinin, takýmda bu tarz sakatlýk sorunlarýna yol açtýðý konuþuluyor.