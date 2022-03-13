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Spor

Arda Güler: Allah'a şükürler olsun

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de 1 gol ve 1 asist yapan Arda Güler, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

13 Mart 2022 Pazar 21:39 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 21:39
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Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

74. dakikada oyuna giren ve 1 gol 1 asistle yıldızlaşan 17 yaşındaki oyuncu, "Kazanmamız gereken önemli bir maçtı abi. Sonradan girip katkı verdiğim için çok mutluyum. Taraftarlarımıza armağan olsun. Allah'a şükürler olsun." dedi.

Arda Güler, "Gol attığım için çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah devamı gelir. taraftarın çok büyük desteği var. Teşekkür ederim. Takımda yabancı, Türk herkes yardım ediyor. Onlara da teşekkür ederim." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

TARİHE GEÇTİ

17 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'deki profesyonel kariyerinin ilk golünü attı. Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu.

Arda Güler, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a attığı 5 golde, asisti yapan isim oldu. Böylece Arda Güler, 17 yaşında Fenerbahçe formasıyla bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk isim olarak tarihe geçti.

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