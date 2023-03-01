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Spor

Arda Güler antrenmana çıkmadı

Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, Arda Güler gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmanda yer almadı.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 13:54 - Güncelleme:
Arda Güler antrenmana çıkmadı
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor ile 4 Mart Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, ilk bölümde koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Luan Peres ile Michy Batshuayi günü bireysel çalışmalarla tamamlarken, Arda Güler ise gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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