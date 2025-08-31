Real Madrid ile Mallorca, İspanya La Liga'nın 3. haftasında karşı karşıya geldi.

Eflatun - beyazlılar maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan müsabakada gol perdesini 18. dakikada Vedat Muriqi açtı.

Real Madrid'den bu gole cevap gecikmedi. Eflatun - beyazlılar 37. dakikada Arda Güler ile önce eşitliği yakaladı. Sadece 1 dakika sonra ise Vinicius Junior ile skoru lehine çevirdi. Maçta başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma 2-1'lik Real Madrid üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Mallorca ise 1 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, Real Sociedad deplasmanına konuk olacak. Mallorca ise dış sahada Espanyol ile karşılaşacak.

MAÇIN ADAMI ARDA GÜLER!

Öte yandan milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid adına karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Takımının geri dönüşündeki fitili ateşleyen milli futbolcu, bu sezon ligde ilk kez golle tanıştı ve maçının adamı seçildi.

Genç yıldız, 72. dakikada yerini Ceballos'a bıraktı.