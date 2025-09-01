İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Liverpool, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

REAL MADRİD, ARDA GÜLER'İN GOL ATTIĞI MAÇTA KAZANDI

LaLiga'da Real Madrid, sahasında Mallorca'ya karşı Vedat Muriç'in golüyle yenik duruma düşse de Arda Güler ve Vinicius Junior'un kaydettiği gollerle 2-1 galip geldi.

Athletic Bilbao, deplasmanda Real Betis'i 2-1'lik skorla geçerek 3'te 3 yaptı.

Villarreal, Celta Vigo'ya konuk olduğu maçta ve Barcelona, Rayo Vallecano deplasmanında 1-1 berabere kalarak ilk puan kayıplarını yaşadı.

Ligin ilk 3 haftasında kayıp yaşamayan Real Madrid, 9 puan ve averajla Athletic Bilbao'nun önünde zirveye çıktı. Villarreal, Barcelona ve Espanyol 7'şer puanla zirve takibini sürdürdü.

LİVERPOOL, HAFTANIN MAÇINDA TEK GOLLE GÜLDÜ

Premier Lig'de Liverpool, haftanın maçında konuk ettiği Arsenal'ı Dominik Szoboszlai'nin frikikten attığı golle 1-0 yendi.

Milli file bekçisi Altay Bayındır'ın kalesini koruduğu Manchester United, sahasında Burnley'yi 3-2 yendi ve sezonun ilk galibiyetini alarak kötü gidişata "dur" dedi.

Chelsea'nin evinde Fulham'ı 2-0 yendiği haftada Brighton ise sahasında Manchester City'yi 2-1 mağlup etti.

Ligde 3'te 3 yapan Liverpool, liderliğe yükseldi. Chelsea ise 7 puanla Liverpool'u izledi.

NAPOLİ ZİRVEDE

Serie A'da Napoli, sahasında Cagliari'yi Andre Zambo Anguissa'nın uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Milli oyuncu Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, deplasmanda Genoa'yı 1-0 yendi.

Bir diğer milli futbolcu Zeki Çelik'in 82. dakikada oyuna girdiği maçta Roma, Pisa deplasmanında 1-0 galip geldi.

Inter ise sahasında Udinese'ye 2-1 mağlup oldu. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 68 dakika sahada kaldı.

Cremonese, evinde Sassuolo'yu 3-2 yenerek ikide iki yapan takımlardan biri oldu.

İlk iki hafta sonunda 6 puan toplayan Napoli, aynı puana sahip Juventus, Cremonese ve Roma'nın önünde zirvedeki yerini korudu.

BAYERN MÜNİH DEPLASMANDA KAZANDI

Bundesliga'da Bayern Münih, Augsburg deplasmanında Serge Gnabry, Luis Diaz ve Michael Olise'nin attığı gollerle 3-2 kazandı.

Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev yapan Mert Kömür, Augsburg'un ikinci golünü kaydetti.

Eintracht Frankfurt, Hoffenheim'a konuk olduğu mücadelede 3-1 galip geldi. Konuk ekipte 63 dakika görev alan milli futbolcu Can Uzun, takımının üçüncü golünü atan isim oldu.

Köln, sahasında Freiburg'u 4-1 yenerek ikide iki yaptı.

Leipzig'de Göztepe'den transfer edilen Romulo, Heidenheim'ı 2-0 yendikleri maçta takımıyla ilk golünü attı.

Ligin ilk iki haftasında Bayern Münih, 6 puan ve averajla zirvedeki yerini korudu. Eintracht Frankfurt ve Köln, Münih ekibinin arkasında sıralandı.

PSG, 6 GOLLE GALİP GELDİ

Ligue 1'de PSG, deplasmanda Toulouse'u Joao Neves (3), Ousmane Dembele (2) ve Bradley Barcola'nın golleriyle 6-3 yendi.

Gollerinin ikisini röveşatayla, birini ise ceza sahası dışından atan Joao Neves, karşılaşmaya damga vurdu.

Olimpik Lyon, evinde Olimpik Marsilya'yı 1-0 yenerek 3'te 3 yaptı.

Milli file bekçisi Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, deplasmanda Lorient'ı 7-1'lik skorla geçti. Berke, takımının son golünde pası veren isim oldu.

Rennes'de milli oyuncu Bertuğ Yıldırım, 1-1 beraberlikle biten Angers deplasmanında 88. dakikada oyuna girdi.

Ligde 3'te 3 yaparak 9 puana ulaşan PSG, gol fazlasıyla Lyon'un önünde zirveye yerleşti.