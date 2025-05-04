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Spor

Arda Güler: Bana çok büyük cesaret verdiler

Real Madrid'in Celta Vigo'yu 3-1 yendiği maçta şahane bir gol atan ve bir de asist yapan milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi4 Mayıs 2025 Pazar 20:51 - Güncelleme:
Arda Güler: Bana çok büyük cesaret verdiler
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Real Madrid'in Celta Vigo'yu 3-1 yendiği maçta şahane bir gol atan ve bir de asist yapan milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili görüşlerini dile getiren Arda Güler "Maça harika başladık. Daha iyi bitirebilseydik maçı 3-0'a getirebilirdik." dedi.

Açıklamalarına devam eden Arda "Kylian Mbappe'ye asistim muhteşem değildi. Muhteşem olan Mbappe'nin koşusuydu." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcumuz performansıyla ilgili olarak "Real Madrid taraftarı bana bugün çok cesaret verdi. Bu güvenle oynadım." açıklamasını yaptı.

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