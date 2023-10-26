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Spor

Arda Güler Barcelona maçını bekliyor! Ancelotti kararını verdi

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, kadroya girmeye hazırlanıyor. Milli oyuncunun Barcelona ile oynanacak La Liga mücadelesinde El Clasico atmosferini görmesi için takımdaki yerini alacağı belirtildi. İşte detaylar...

26 Ekim 2023 Perşembe 10:13 - Güncelleme:
Arda Güler Barcelona maçını bekliyor! Ancelotti kararını verdi
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 21 Ekim'de oynanan Sevilla maçından sonra yaptığı açıklamada Arda Güler'in 10-15 güne daha ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

Arda Güler'in sezonun geri kalanında tam performansıyla sahada yer almak istediği ve bu yüzden hazır hale gelmeden forma giymek için sabırsızlanmadığı ifade edildi.

'ASIL AMAÇ ARDA GÜLER'İN BU ATMOSFERİ TECRÜBE ETMESİ'

Carlo Ancelotti ve teknik heyet takımın bir parçası olduğunu hissetmek ve Barcelona gibi büyük atmosferlere alışması gerektiğini öğrenmesi için Arda Güler'i kadroya alabilir. Haberde ayrıca Arda Güler'in tam anlamıyla birkaç hafta içerisinde hazır hale geleceği de aktarıldı. Genç yıldızın sahalara geri dönmek için aceleci davranmadığı da belirtildi.

Carlo Ancelotti, "Arda'nın durumu oldukça iyiye gidiyor. Biraz kondisyon eksikliği var. Bana göre 10-15 gün içinde tam formuna kavuşacak. Arda, her bölgede oynayabilen bir hücum oyuncusu. Oyun kurucu özelliğine sahip ama kanatlarda ya da diğer bölgelerde de oynayabilir. Herkes Arda için çok zaman harcıyor çünkü o çok genç. Real Madrid'de başarılı olmak için çok zamanı var. Arda hazır olmaya ve iyi işler yapmaya çok yakın." ifadelerini kullanmıştı.

ARDA GÜLER İÇİN HEDEF VALLECANO MAÇI

Arda için her şey planlandığı gibi giderse, genç yıldızın 5 Kasım'da oynanacak Rayo Vallecano maçında ilk kez sahada yer alabileceği belirtildi. Real Madrid'e transferi sonrası iki kez sakatlık yaşayan Arda Güler, henüz İspanyol devinin formasını bir maçta giyemedi.

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