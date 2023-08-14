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Spor

Arda Güler bugün ameliyat olacak!

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler kısa bir süre önce sağ dizinden sakatlık geçirmişti. İspanya basınında çıkan haberlere göre 18 yaşındaki genç yıldız bugün ameliyat olacak. İşte detaylar...

14 Ağustos 2023 Pazartesi 11:59 - Güncelleme:
Arda Güler bugün ameliyat olacak!
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle ülke gündemine oturan Arda Güler, dünya deviyle çıktığı antrenmanlarda etkili performansıyla dikkatleri üzerine toplamıştı.

Genç yıldız buna karşın 3 hafta önce sağ dizinden bir sakatlık yaşamış ve tedavisine başlanmıştı.

Marca'nın haberine göre menisküs problemi yaşayan 18 yaşındaki milli futbolcu, bugün ameliyat masasına yatacak ve bir operasyon geçirecek.

Arda Güler'in ameliyat sonrası 2 ay sahalardan uzak kalacağı da belirtildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFROMANSI

Arda Güler geçen sezon Fenerbahçe forması ile 35 resmi maçta 6 gol, 7 asist ile skora katkı sağladı.

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