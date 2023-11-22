Arda Güler büyük pişmanlığını dile getirdi!

Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte yaklaşık 30 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle La Liga devine transfer olan Arda Güler, sakatlık krizi yaşıyor. Eflatun beyazlıların 13. haftayı geride bırakmasının ardından henüz forma giyemeyen milli yıldız, bu durumdan psikolojik olarak oldukça etkinlemiş durumda.

EN ÜZÜCÜ OLANI İLK SAKATLIK!

Defensa Central'in haberine göre; Arda Güler, yaşadığı üst üste sakatlıklara rağmen Real Madrid'deki en üzücü günlerini Real Madrid'in Los Angeles kampında yaşadı. Real Madrid'e transfer olmanın baskısının yanı sıra kampta yaşadığı sakatlık ve oyuncunun hiç İspanyolca bilmemesi sebebiyle fazla iletişim kuramaması, Arda'nın psikolojik olarak sorun yaşamasına yol açtı. İspanyol devinde yıldız oyuncular, bu konudaki yalnızlığını hissetti ve destek oldular.

"KEŞKE FENERBAHÇE'DE KALSAYDIM"

Art arda yaşananların ardından genç yıldızın zaman zaman 'Keşke çok sevdiğim Fenerbahçe'de kalsaydım' fikrine kapıldığı ifade edildi. İspanyol kulübünün tüm bu olanlara rağmen Arda Güler'e güvenmeye devam ettiği ve bunların atlatılacağını düşündüğü aktarıldı.

Federico Valverde'nin de Real Madrid'e transfer olduğu ilk zamanlarda benzer sorunlar yaşadığı belirtilen haberde, zaman geçtikçe olgunlaşarak durumu idare edecek düzeye geldiğinin altı çizildi. Valverde gibi Arda'nın da kulübe büyük katkı sağlayacağına inanıldığı belirtildi.