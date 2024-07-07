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Spor

Arda Güler: Daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz

EURO 2024'e veda etmemizin ardından A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını paylaştı.

IHA7 Temmuz 2024 Pazar 16:58 - Güncelleme:
Arda Güler: Daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz
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A Milli Futbol Takımı'nın genç yeteneği Arda Güler, Hollanda'ya yenilerek turnuvadan elenmeleriyle ilgili, "Herkesin izlerken gurur duyacağı bir takım, halkımızın yüzünde bir gülümseme, geleceği dair bir umut olmak isteyerek çıktığımız bu yolda; daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Millilerin genç yıldızı Arda Güler, müsabakanın son düdüğünün ardından takım arkadaşlarını tek tek teselli etti. Arda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi. Ay-yıldızlı formayı giymenin çok büyük gurur olduğundan bahseden Güler, "Herkesin izlerken gurur duyacağı bir takım, halkımızın yüzünde bir gülümseme, geleceği dair bir umut olmak isteyerek çıktığımız bu yolda; daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz. İlk günden itibaren muhteşem bir destek veren halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bur formayı giymek en büyük gurur" ifadelerini kullandı.

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