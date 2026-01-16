Real Madrid'de Xabi Alonso ile yolların ayrılmasının ardından yeni bir dönem resmen başladı. Takımın başına geçici olarak Alvaro Arbeloa'nın geçmesiyle birlikte kadro planlamasında önemli değişiklikler gündeme geldi.

Bu planlamanın ilk hamlesi olarak Arjantinli genç yetenek Nico Paz'ın yeniden kadroya dahil edilmesi gündemde. Yönetim, bu transferi düşük maliyetli ama yüksek potansiyelli bir yatırım olarak görüyor.

ARDA GÜLER İÇİN TEHLİKE ÇANLARI

Bu gelişme ise gözleri doğrudan Arda Güler'e çevirdi. Hücum orta sahasında zaten yoğun olan rekabetin artması, Arda cephesinde soru işaretleri yaratırken, genç oyuncu, yeni sezondaki rolünün netleşmesini bekliyor.

Kulüp çevresinde konuşulanlara göre Arda Güler, düzenli forma şansı bulamayacağı bir senaryoya sıcak bakmıyor. Bu nedenle yaz transfer döneminde, gelişimini sürdürebileceği bir seçenek ortaya çıkması halinde ayrılık ihtimalinin masada olabileceği dile getiriliyor.

KLOOP ARDA GÜLER'İ DÜŞÜNMÜYOR

Teknik direktörlük için adı geçen Jürgen Klopp'un ise olası Real Madrid planlarında Arda Güler yer almıyor. Alman teknik adamın, görevi devralması halinde orta saha ve hücum hattında köklü bir değişime gitmek istiyor. Bu doğrultuda Arda Güler planlarında yer almıyor. Klopp'un, yüksek tempo ve fizik gücüne dayalı oyun anlayışına uymadığını düşündüğü bazı isimleri kadroda düşünmediği, Arda Güler'in de bu listenin en üst sıralarında yer aldığı öğrenildi.

ARSENAL İHTİMALİ

Mikel Arteta'nın, hayranı olduğu Arda Güler'i Arsenal kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Genç yıldızın ise Real Madrid'de önümüzdeki dönemde alacağı süreyi görmeden geleceğine dair net bir karar vermek istemiyor.