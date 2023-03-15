Arda Güler devleri birbirine düşürdü! İşte transferin favorisi...

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için İspanya'nın Atletico Madrid ve Barcelona takımlarının transfer savaşına girdiği iddia edildi.

ATLETICO MADRİD ARDA GÜLER'İ TAKİPTE

İspanyol basınında çıkan habere göre; Atletico Madrid, 18 yaşındaki yıldızın durumunu yakından takip ediyor. Haberde Arda Güler'in Avrupa'da talibinin çok olduğu vurgulanırken, "Türk Milli futbolcunun ülkesinin en büyük gelecek vadeden yeteneklerinden biri olması" bekleniyor yorumu yapıldı.

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DIEGO SIMEONE, ARDA GÜLER'İ ÇOK İSTİYOR

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin, Arda Güler'i kadrosunda görmeyi çok istediği ve oyuncuyu ofansif orta saha pozisyonu için uzun vadeli bir çözüm olarak gördüğü belirtildi.

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BARCELONA DA DEVREDE

Arda'yı takip eden tek takım Atletico Madrid değil. Bu transferde Madrid takımının en büyük rakibi ise Barcelona. Genç oyuncunun tercihi kilit öneme sahip olsa da Katalan takımının son zamanlarda yaşadığı mali ve hukuki krizler göz önüne alındığında, Atletico Madrid transferde bir adım önde görünüyor.

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YAZIN TRANSFER SAVAŞI KIZIŞACAK

İspanyol basınına göre; sezon sonu yaklaşırken önümüzdeki aylarda Arda Güler'in transferiyle ilgili görüşmelerin hızlanması bekleniyor.

Star Gazetesi