Arda Güler düğümü çözülüyor! Mutlu sona yaklaşıldı...

Avrupa devlerinin peşinden koştuğu Arda Güler'le ilgili her gün yeni bir iddiayla karşı karşıya kalan Fenerbahçe, bir yandan da bonservis sorununu çözmeye çalışıyor.

Gençlerbirliği'nde bulunan bonservisinin yüzde 20'sini almak için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, Ankara deviyle uzun süredir görüşüyordu.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile yaptığı görüşmelerde nihai sonuca ulaşıldı... Yüzde 20'lik payın devri adına bir süredir devam eden görüşmeler tamamlandı.

Başkent temsilcisi, Fenerbahçe'den 2.5 milyon Euro+futbolcu istedi. Bu talebi kabul eden sarı-lacivertliler, paranın yanında Mauricio Lemos'u önerdi. Uruguaylı stoper gitmeyi kabul ederse 700 bin Euro'luk maaşının tamamını da sarı-lacivertliler ödeyecek. Resmi anlaşmanın kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Arda Güler'in ardından Gençlerbirliği'nden 4 genç oyuncuyu daha kadrosuna katacağı belirtilmişti. Sarı-lacivertlilerin, Gençlerbirliği altyapısında forma giyen Can Bartu, Utku Karakaya, Yiğit Evin ve Mahmut Ceyhun'un transferi için anlaşmaya vardığı vurgulanmıştı.