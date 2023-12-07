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Spor

Arda Güler etkisi devam ediyor! Fenerbahçe Akademisi, Avrupa kulüplerinin radarında

Arda Güler'in Real Madrid'in yolunu tutması, Avrupa'daki birçok kulübün gözünü Fenerbahçe'nin altyapısına çevirdi. Özellikle U19 takımı mercek altında.

Fanatik7 Aralık 2023 Perşembe 12:10 - Güncelleme:
Arda Güler etkisi devam ediyor! Fenerbahçe Akademisi, Avrupa kulüplerinin radarında
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Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, Sarı-Lacivertli ekibin diğer yıldız adaylarının da önünü açtı. Bu kapsamda, Avrupa'nın elit kulüpleri tüm dikkatlerini Fenerbahçe'ye çevirdi.

DİKKAT ÇEKEN YETENEKLER

Geçtiğimiz yaz, Türk futbol tarihinin en sansasyonel transferlerinden biri gerçekleşmiş, altyapıdan yetişen Arda Güler 20+10 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e imza atmıştı. Milli yıldızın dünya devine transfer olmasıyla birlikte Fenerbahçe Akademisi, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Fenerbahçe'nin altyapısı, sezon başından beri hiç olmadığı kadar yakın takibe alındı. Sarı-Lacivertliler'in U19 takımında dikkat çeken birçok yetenek var.

AVRUPA EKİPLERİNDEN YAKIN TAKİP

Bunlardan biri olan Mehmet Can Gülerer'in, Türk futboluna yabancı olmayan Fransız ekibi Lille'in yanı sıra Belçika'dan Antwerp tarafından takip edildiği öğrenildi. 18 yaşındaki stoper her iki ayağını da kullanabiliyor ve 1.87 m. boyunda. Mehmet Can, sezon başından beri idmanların birçoğunda A takımla çalıştı. Kendisi de sakatlık yaşadığı için, Yusuf Akçiçek'in aksine Becao ve Djiku'nun yokluğunda forma giyemedi.

TERCİH SEBEBİ

Fenerbahçe Akademisi'nde dikkat çeken başka isimler de var. Nordsjaelland deplasmanında kafileye dahil edilen 17 yaşındaki Çağrı Fedai ile 16 yaşındaki kanat oyuncusu Yasir Boz, beklentilerin yüksek olduğu oyuncular arasında. Bu ikili de Avrupalı gözlemcilerin takibi altında. Sarı lacivertlilerin altyapısıyla adından söz ettirmeye başlaması, bundan sonraki süreçte yeni yeteneklerin Fenerbahçe'yi tercih etmesi açısından da son derece etkili olacak gibi görünüyor.

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