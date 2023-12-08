İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2023 Cuma / 26 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9725
  • EURO
    31,2142
  • ALTIN
    1869.18
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ancelotti açıkladı! Arda Güler geri dönüyor
Spor

Ancelotti açıkladı! Arda Güler geri dönüyor

Real Madrid'de yaşadığı talihsiz sakatlıklardan sonra henüz forma giyemeyen Arda Güler, sakatlığını atlattı ve takıma geri dönmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti, genç yıldızın durumunu açıkladı.

8 Aralık 2023 Cuma 17:54 - Güncelleme:
Ancelotti açıkladı! Arda Güler geri dönüyor
ABONE OL

Real Madrid'e transferinin ardından 3 kez sakatlanan Arda Güler'ün sahaya çıkması için geri sayım devam ediyor.

AS'ta yer alan haberde, 18 yaşındaki futbolcunun 17 Aralık'ta Villarreal'e karşı oynanacak maçta sahaya çıkabileceği iddia edildi. Real Madrid'de sakatlığı bulunan bir diğer isim Aurelien Tchouameni'nin de bu karşılaşmayla birlikte geri dönebileceği ifade edildi.

Real Madrid'de iki ismin 17 Aralık'ta Villarreal karşısında geri dönememeleri halinde kulübün iki oyuncu için temkinli davranacağı kaydedildi. Carlo Ancelotti'nin ekibinin, Villarreal maçından sonra 21 Aralık'ta Deportivo Alaves ile deplasmanda karşılaşacağı hatırlatıldı. O tarihteki mücadelede sıcaklığın sıfırın altında olacağı ve Madrid teknik ekibinin hava şartları nedeniyle endişeli olduğu vurgulandı.

GERİ DÖNÜŞ YENİ YILI BULABİLİR

Arda Güler ve Tchouameni'nin 17 Aralık'ta Villarreal karşısında sahaya çıkmamaları durumunda, geri dönüşlerinin 3 Ocak'taki Mallorca maçını bulabileceği öne sürüldü.

Arda Güler'in 2023 yılından önce kısa sürede olsa Real Madrid formasıyla sahada yer almak istediği ancak genç oyuncu için son sözü sağlık heyetinin söyleyeceği belirtildi.

Real Madrid'in Arda'nın oynamak istemesine rağmen yaşadığı sakatlıklar nedeniyle genç oyuncu için temkinli hareket ettiği ifade edildi.

CARLO ANCELOTTI'DEN AÇIKLAMA!

İspanyol basından AS'ta çıkan bu haber sonrası Arda Güler için Carlo Ancelotti'den açıklama geldi.

İtalyan teknik adam, "Arda Güler'in takıma geri dönmesi çok yakın. Ancak yılın son maçlarında mı, yeni yılın başında mı oynayacağını söyleyemem" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.