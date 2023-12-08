Real Madrid'e transferinin ardından 3 kez sakatlanan Arda Güler'ün sahaya çıkması için geri sayım devam ediyor.

AS'ta yer alan haberde, 18 yaşındaki futbolcunun 17 Aralık'ta Villarreal'e karşı oynanacak maçta sahaya çıkabileceği iddia edildi. Real Madrid'de sakatlığı bulunan bir diğer isim Aurelien Tchouameni'nin de bu karşılaşmayla birlikte geri dönebileceği ifade edildi.

Real Madrid'de iki ismin 17 Aralık'ta Villarreal karşısında geri dönememeleri halinde kulübün iki oyuncu için temkinli davranacağı kaydedildi. Carlo Ancelotti'nin ekibinin, Villarreal maçından sonra 21 Aralık'ta Deportivo Alaves ile deplasmanda karşılaşacağı hatırlatıldı. O tarihteki mücadelede sıcaklığın sıfırın altında olacağı ve Madrid teknik ekibinin hava şartları nedeniyle endişeli olduğu vurgulandı.

GERİ DÖNÜŞ YENİ YILI BULABİLİR

Arda Güler ve Tchouameni'nin 17 Aralık'ta Villarreal karşısında sahaya çıkmamaları durumunda, geri dönüşlerinin 3 Ocak'taki Mallorca maçını bulabileceği öne sürüldü.

Arda Güler'in 2023 yılından önce kısa sürede olsa Real Madrid formasıyla sahada yer almak istediği ancak genç oyuncu için son sözü sağlık heyetinin söyleyeceği belirtildi.

Real Madrid'in Arda'nın oynamak istemesine rağmen yaşadığı sakatlıklar nedeniyle genç oyuncu için temkinli hareket ettiği ifade edildi.

CARLO ANCELOTTI'DEN AÇIKLAMA!

İspanyol basından AS'ta çıkan bu haber sonrası Arda Güler için Carlo Ancelotti'den açıklama geldi.

İtalyan teknik adam, "Arda Güler'in takıma geri dönmesi çok yakın. Ancak yılın son maçlarında mı, yeni yılın başında mı oynayacağını söyleyemem" dedi.