İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2023 Salı / 5 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0339
  • EURO
    28,9872
  • ALTIN
    1682.56
  • BIST100
    7722.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler geri dönüyor! Müjdeyi Carlo Ancelotti verdi
Spor

Arda Güler geri dönüyor! Müjdeyi Carlo Ancelotti verdi

Real Madrid'de sakatlıktan ne zaman döneceği merak edilen Arda Güler için müjdeli haberi Carlo Ancelotti verdi. Arda Güler'in sakatlığının bittiğini belirten Ancelotti, takımla çalışmalara ne zaman başlayacağını da açıkladı. İşte detaylar...

AA19 Eylül 2023 Salı 14:27 - Güncelleme:
Arda Güler geri dönüyor! Müjdeyi Carlo Ancelotti verdi
ABONE OL

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in 25 Eylül Pazartesi gününden itibaren takımla birlikte antrenmanlara çıkacağını açıkladı.

Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Almanya'nın Union Berlin takımına karşı oynayacakları maç öncesinde Madrid'deki Real Madrid Spor Tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Real Madrid'in sezon öncesi ABD'deki hazırlık kampı döneminde, temmuz ayı sonunda sağ dizinde menisküs sakatlığı geçirip ameliyat edilen Arda, yaklaşık iki aylık aradan sonra sahaya çıkacak.

AA muhabirinin Arda Güler'in durumuyla ilgili sorusuna cevap veren Ancelotti, "Arda iyi durumda. Sakatlığı bitti. Bireysel antrenmanlarını tamamladı. Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.