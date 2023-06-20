Arda Güler, Golden Boy'a aday

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler gündemden düşmüyor.

Son olarak A Milli Takımı'nın Galler'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ikinci golü atan 18 yaşındaki futbolcu, bu kez "Golden Boy" ödülüne aday gösterildi.

2003 yılından bu yana verilen Golden Boy ödülü, spor yazarları tarafından Avrupa'daki genç oyunculara verilen bir ödül. Ödüle aday olan oyuncular, 21 yaşın altında ve Avrupa'da üst düzey oynamak zorundadır. Golden Boy'u kazanan son isim Barcelonalı Pedri.

GERİDE KALAN SEZONDA PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan 18 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.