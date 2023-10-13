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Spor

Arda Güler, ''Golden Boy''da son 25 arasında

18 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, Avrupa'da top koşturan 21 yaş altı en iyi genç oyuncuya verilen 'Golden Boy' ödülü için finale kalan 25 isimden biri oldu.

AA13 Ekim 2023 Cuma 13:38 - Güncelleme:
Arda Güler, ''Golden Boy''da son 25 arasında
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İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen 18 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, Avrupa'da top koşturan 21 yaş altı en iyi genç oyuncuya verilen "Golden Boy" (Altın Çocuk) ödülü için finale kalan 25 isimden biri oldu.

İtalyan spor gazetesi Tuttusport tarafından verilen "Golden Boy" ödülü için 25 kişilik final listesinde Arda Güler de yer aldı.

Listede Arda Güler'in yanı sıra Real Madrid'den Jude Bellingham da bulunuyor.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Jude Bellingham ve Arda Güler, Golden Boy 2023 finalistleri arasında. Her iki Real Madrid oyuncusu da Avrupa'nın en iyi 21 yaş altı futbolcusuna verilecek ödül için 25 kişilik kısa listede yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

"Golden Boy" ödülünde finale kalan 25 futbolcu şu şekilde:

Jude Bellingham, Jamal Musiala, Xavi Simons, Antonio Silva, Alejandro Balde, Florian Wirtz, Benjamin Sesko, Giorgio Scalvini, Rasmus Hojlund, Levi Colwill, Johan Bakayoko, Milos Kerkez, Arthur Vermeeren, Evan Ferguson, Lucas Gourna-Douath, Warren Zaire-Emery, Ousmane Diomande, Arnau Martinez, Mathys Tel, Andy Diouf, Arda Güler, Bilal El Khannouss, Martin Baturina, Joao Neves, Lamine Yamal.

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