FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu 2. maçında Pachuca ile karşılaşan Real Madrid, rakibini 3-1 mağlup etti.

İspanyol devine galibiyeti getiren golleri; 35. dakikada Jude Bellingham, 43. dakikada Arda Güler ve 70. dakikada Federico Valverde kaydetti. Ayrıca Raul Asencio, 7. dakika takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşma boyunca etkili bir oyun ortaya koyan ve sıkça Madrid kalesini zorlayan Meksika ekibinin tek golünü ise 80. dakikada Elias Montiel kaydetti.

ORGANİZE ATAĞI ARDA SONLANDIRDI

Sağ kanatta topla buluşan Trent Alexander-Arnold ceza sahasına girdikten sonra pasını Gonzalo'ya aktardı. Penaltı noktasında topu kontrol eden Gonzalo, pasını Arda Güler'e çıkardı. Milli yıldızımız, sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı harika vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

Real Madrid bu skorla beraber puanını 4 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Pachuca ise 0 puanla son sırada kaldı.