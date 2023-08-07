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Spor

Arda Güler'den Ömer Kutluay'a tebrik mesajı

Real Madrid forması giyen Arda Güler, kulübün basketbol takımının altyapısına transfer olan Ömer Kutluay için bir tebrik mesajı paylaştı.

7 Ağustos 2023 Pazartesi 22:41 - Güncelleme:
Arda Güler'den Ömer Kutluay'a tebrik mesajı
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İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekibin basketbol altyapısına transfer olan Ömer Kutluay'a tebrik mesajı gönderdi.

Arda Güler, sosyal medyadan yaptığı görüntülü paylaşımda, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın 14 yaşındaki oğlunu "Ömer merhaba kardeşim. Transferini duydum hayırlı uğurlu olsun. İnşallah her şey gönlünce olur. Kendine çok dikkat et." sözleriyle kutladı.

Ömer Kutluay ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Desteğin için çok teşekkürler Arda abi. Madrid'de görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

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