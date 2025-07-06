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Spor

Arda Güler haftanın takımına seçildi

Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, Borussia Dortmund maçındaki performansıyla FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda haftanın takımına seçildi.

Haber Merkezi6 Temmuz 2025 Pazar 18:08 - Güncelleme:
Arda Güler haftanın takımına seçildi
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İspanyol devi Real Madrid'in formasını terleten milli futbolcu Arda Güler, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda haftanın takımına seçildi.

Haftanın takımında; Fabio, Achraf Hakimi, Thiago Silva, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella, Joao Neves, Matheus Martinelli, Arda Güler, Cole Palmer, Kylian Mbappe, Desire Doue yer aldı.

Arda Güler, Borussia Dortmund karşılaşmasında 2 asistle maça damga vurmuştu.

Mücadele sonrasında hocası Xabi Alonso milli oyuncuya övgüler yağdırmıştı. Alonso; "İlk yarıda stoperlere yaklaşıp Jude Bellingham ile bağlantı kurarak bize çok fazla yardımcı oldu. Ceza sahasına yakın bölgelerde etkili oluyor. İki asist, şutları ve işte tehlikeli olduğu yer burası." demişti.

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