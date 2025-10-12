Arda Güler: Hocamızın istediği oyunu ortaya koyduk

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maç haftasında Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 mağlup ederken, maçın ardından genç yıldız Arda Güler önemli açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası soruları yanıtlayan Arda, tarihi bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bu tarihi gece için tüm takım olarak çok mutluyuz. Hocamızın istediği oyunu ortaya koyduk. Kendi performansımdan dolayı gururluyum. Hakan Ağabey'in 100. maçıydı. Onun kaptanlığından çok mutluyuz. Halkımıza mutluluklar yaşatmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

"GÜRCİSTAN MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"

Sıradaki Gürcistan maçına da değinen Arda, Kocaeli'de oynanacak karşılaşmanın önemine dikkat çekti:

"Gürcistan maçı çok önemli. Kocaeli'de kazanıp halkımızı mutlu etmek istiyoruz."

"ZEMİN ÇOK KÖTÜYDÜ"

Maçın oynandığı zemine de eleştiri getiren genç oyuncu, "Zemin çok kötüydü. Çivili krampon giyenler de oldu ama yine de kaydılar. Normal giyenler oldu. Kazandık yine de bahane bulmadan, çok mutluyuz." dedi.

"HAFTA BOYUNCA BUNA ÇALIŞTIK"

İkinci yarıda sergilenen üstün oyunu da değerlendiren Arda Güler, teknik direktör ve kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun taktik yönlendirmelerinin sahaya yansıdığını belirtti:

"İkinci yarıya çok iyi başladık. Puan kaybetmememiz gerektiğini biliyorduk. Hoca ve Hakan Ağabey, bir taraftan diğer tarafa daha hızlı geçersek boşluklar bulacağımızı söyledi. Hafta boyunca da buna çalışmıştık."