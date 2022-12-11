Arda Güler için çılgın teklif! Fenerbahçe resmen kararını verdi

Fenerbahçe'de Arda Güler için transferde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin birçok teklifi geri çevirdiği genç yıldız Arda Güler için beklediği rakam belli oldu.

ARDA GÜLER'E ALMANYA VE HOLLANDA'DAN TEKLİF

Sarı-lacivertlilerin parlayan yıldızı Arda Güler için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Borussia Dortmund'dan 22.5 milyon euro ve Ajax'tan gelen 17 milyon euroluk teklifi yönetim elinin tersiyle itti.

DEVLER ARDA GÜLER'İN PEŞİNDE

Birçok Avrupa ekibiyle anılan Arda Güler için 3 ekip daha devrede. 17 yaşındaki genç oyuncuyu Paris Saint-Germain, Tottenham ve Napoli yakından takip ediyor.

YÖNETİM KARARINI VERDİ

Ali Koç ve yönetimi Arda Güler'in bonservis bedelini belirledi. Sarı-lacivertliler, 17 yaşındaki milli yıldız için 30 milyon euro gelir elde etmek istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 303 dakika sahada kalan 17 yaşındaki genç oyuncu, 3 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.