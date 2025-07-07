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Spor

Arda Güler için dikkat çeken açıklama ''Yeni hocasıyla daha iyi olacak''

Real Madrid'in başına teknik direktör Xabi Alonso'nun gelmesiyle adeta küllerinden yeniden doğan Arda Güler için annesi Serap Güler samimi açıklamalarda bulundu. Yeni sezon için daha umutlu olduklarını dile getiren anne Serap Güler 'İnşallah bu sene yeni hocasıyla çok iyi olacak.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AKŞAM7 Temmuz 2025 Pazartesi 08:55 - Güncelleme:
Arda Güler için dikkat çeken açıklama ''Yeni hocasıyla daha iyi olacak''
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"Real Madrid'deki yeni hocası onunla çok ilgileniyor ve kampta çok iyi çalışıyorlar. Arda bu sene çok daha iyi olacak, çok mutlu. Onun maçlarıyla yatıp kalkıyoruz. Ailesi olarak biz hep dua ediyoruz..."

KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA FIRTINA GİBİ ESEN MİLLİ YILDIZIN ANNESİ SERAP GÜLER'DEN AKŞAM'A AÇIKLAMA:

Alman ekibi Leverkusen'de gösterdiği başarılı performansla Ancelotti'nin ardından R.Madrid'de teknik direktörlük koltuğuna getirilen Xabi Alonso, milli yıldızımızın yeni akıl hocası oldu. Arda, kendisini sağ kanatta kullanan ve kısıtlı süreler tanıyan Ancelotti'nin ayrılmasıyla Amerika kampında Alonso ile adeta yeniden doğdu. Merkezde takımın oyun lideri haline gelen Güler, yaptığı asistlerle de Kulüpler Dünya Kupası'na damga vurdu. Gündemdeki milli oyuncumuzun tatilini İstanbul'da yapan annesi ve kardeşiyle rastlaştığımız ortamda onlarla kısa bir sohbet gerçekleştirdik, Arda hakkında sorularımızı yönelttik. Anne Serap Güler samimi açıklamalar yaptı:

ÇOK SEVİLMESİ GURUR VERİYOR

"Arda Güler şu anda kampta ve yeni sezona hazırlanıyor. Bizim burada bir evimiz var, sürekli Arda'nın yanına gidip geliyoruz. Yakınlarımız da burada. Çünkü burayı çok seviyoruz. Real Madrid'deki yeni hocası onunla çok ilgileniyor. Çok iyi çalışıyorlar ve Arda şu anda çok mutlu. Annesi olarak, ailesi olarak onun için hep dua ediyoruz. Çok sevilmesi bize gurur veriyor. Herkes Arda'ya güzel bakıyor ve tüm ülke ona dua ediyor. Futbolu takip ediyoruz ama biz onun maçlarıyla yatıp kalkıyoruz. Arda Güler için ben İspanya La Liga'yı yakından takip ediyorum. İnşallah bu sene yeni hocasıyla çok iyi olacak."

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