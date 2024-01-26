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Spor

Arda Güler için karar verildi!

Real Madrid'de az süre aldığı gerekçesiyle adı sık sık transfer dedikodularına karışan Arda Güler için karar verildi. İspanyol ekibinin başkanı Florentino Perez'in milli futbolcu için hiçbir kulüple görüşmeyeceği ve takımda tutacağı belirtildi.

26 Ocak 2024 Cuma 17:08 - Güncelleme:
Arda Güler için karar verildi!
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İspanyol basını, nadiren süre alabilen milli futbolcu için gelen kiralama tekliflerinin bizzat Florentino Perez tarafından veto edildiğini yazdı.

Zar zor süre alsa da fiziksel kondisyonu yüzde 100 olan oyuncuya Ancelotti güvenini daha önce sunmuştu. Ondan sabırlı olmasını istemişti. "Zamanı geldiğinde oynayacaksın" dinelen Arda Güler şu an için rotasyonda İtalyan hocanın son tercihi durumunda.

Real Madrid bu şansı hiç bulamayan genç oyuncular da oldu. Bu yüzden İspanyol ekibi Arda'nın kendini hep hazır tutmasını ve o anı beklemesini istiyor.

FİZİKSEL ANLAMDA GÜÇLENMESİ İSTENİYOR

Süper Lig'den La Liga'ya geçişte Arda'nın fiziken zayıf kaldığı ortaya çıkmıştı. Bu yüzden idmanlara ve kendini geliştirmeye odaklanması, oynayıp oynamamayı bu kadar dert etmemesi isteniyor.

ANCELOTTI DE KALMASINI İSTİYOR

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda'nın en büyük destekçilerinden biri. Oyuncunun ne kiralık ne de transferle takımdan ayrılmasını istemiyor. Ancelotti de oyuncunun kalması yönünde görüş belirtti.

MODRIC İLE YENİLENMEYECEK

Planeta Real Madrid, önümüzdeki yaz Luka Modric'in sözleşmesini büyük ihtimalle yenilemeyeceğini yazarak bunun Arda Güler'in beklediği fırsat olacağını vurguladı.

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