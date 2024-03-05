Arda Güler'in Real Madrid serüveni büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. Sakatlığını atlatmasına rağmen Ancelotti tarafından yedek kulübesine hapsedilen genç yıldız süre bulmakta zorlanıyor. İtalyan teknik adam Mestalla'da Valencia'ya karşı oynanan maçta da Arda Güler'e süre vermedi. Sevilla maçında Ancelotti'nin kararıyla oyuna alınmayan genç yıldızın büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı gözlemlendi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde Arda Güler'in sezon sonunda kiralık olarak Real Madrid'den ayrılacağı iddia edildi. İspanya'da yayın yapan birçok basın yayın kuruluşu genç yıldızın kiralanmasına kesin gözüyle bakıldığını öne sürdü. Arda Güler ile Milan ve Real Sociedad'ın yakından ilgilendiği belirtildi.

ANCELOTTI AYRILIĞINA ONAY VERDİ

Relevo'da yer alan haberde göre Carlo Ancelotti, Arda Güler'in kiralık olarak ayrılmasına onay verdi. Habere göre İtalyan teknik adam genç oyuncunun sürekli olarak oynayabileceği bir takıma kiralanmasını ve daha güçlü bir şekilde geri dönmesini istiyor.

Ancelotti, Valencia maçının ardından "Bence onun gibi genç bir oyuncunun oynamak için gelişmesi gerekiyor. Bu da takımın ve kulübün talepleriyle çatışıyor. Sabırlı olmak zorundayız. Dakika almanız gerektiğini anlıyorum ama bu takımın talepleriyle uyuşmuyor. Taraftarların yeteneği görmesini istiyorum." ifadelerini kullanarak Arda Güler'in sezon sonunda kiralık olarak ayrılabileceğini işaret etti.

Haberde "Güler'in pozisyonu Real Madrid'deki en karmaşık pozisyonlardan biri çünkü güçlü bir rekabet var ve dakika dağılımı çok pahalı. Bellingham, Rodrygo, Vinicius ya da Valverde gibi oyuncular nadiren rotasyona giriyor ve girdiklerinde de Brahim ya da Joselu gibi oyuncular goller ve iyi performanslarla değerlendirdikleri fırsatları bekliyor." ifadeleri yer aldı ve Mbappe'nin de bu rotasyona dahil olmasıyla Arda Güler'in süre bulma konusunda zorluk yaşayabileceği belirtildi.

ANTRENMANLARDA GÖZ DOLDURUYOR

Arda Güler'in antrenmanlarda göz doldurduğu fakat Real Madrid'in oynadığı yüksek rekabetçi ritme girebilmek için fiziksel kondisyonunu geliştirmesi gerektiği vurgulanan haberde genç yıldızın bu yüzden şansının az olduğu ifade edildi. Arda'nın bu durumun farkına vardığı ve tüm seçenekleri değerlendirebileceği aktarıldı.

ARDA GÜLER KİRALANMAYI GERİ ADIM OLARAK GÖRÜYOR

Relevo'da yer alan haberin detayında Arda Güler'in kiralanmasının büyük risk olduğu ve oyuncunun bu durumu geri adım olarak gördüğü belirtildi. Dortmund'da Reinier ya da Villarreal'de Kubo gibi kötü kiralama süreci yaşayan oyuncularla aynı durumu yaşamak istemeyen Real Madrid'in Arda Güler'i iyi anlaşabileceği bir teknik direktörün çalıştırdığı takıma kiralamak istiyor.

ANCELOTTI: DAHA FAZLA SÜRE ALIRSIN!

Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Plante Madrid'de yer alan habere göre ise Carlo Ancelotti, Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Ancelotti'nin Arda'ya "Brahim gibi kiralık gidersen daha fazla dakika alırsın." dediği öne sürüldü.

Arda Güler'in Real Madrid'deki yerinin garanti olmadığı ve Kylian Mbappe'nin de geniş rotasyona katılmasıyla genç yıldızın süre bulmasının neredeyse imkansız olduğu ifade edildi.