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Spor

Arda Güler için sürpriz karar! Ayrılığı duyurdular

Arda Güler için Real Madrid'de sürpriz bir gelişme yaşandı. İspanyol devinin fazla süre alamayan 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler'i kiralamayı planladığı ileri sürüldü. İşte detaylar...

23 Ocak 2024 Salı 14:01 - Güncelleme:
Arda Güler için sürpriz karar! Ayrılığı duyurdular
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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in geleceği konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Real Madrid, Arda Güler'in gelişiminin etkilenmemesi için haziran ayına kadar genç yıldızı başka bir kulübe kiralamayı planlıyor.

Real Madrid, La Liga'da Almeria ile karşı karşıya gelirken Arda Güler'in maçtaki hareketi gündeme oturdu.

Milli yıldız, takımının 5. oyuncu değiştirme hakkını kullanmasının ardından, kenarda ısındığı sırada üzerindeki yeleği çıkardı ve yere fırlatarak kulübeye tepki gösterdi.

ANCELOTTI SÜRE VERMEDİ

Atletico Madrid ile oynanan maçın ardından Almeria karşılaşmasında Arda'ya süre vereceğinin sinyallerini veren Carlo Ancelotti, 2-0 geriye düşülmesinin ardından genç yıldızı hamle olarak düşünmedi. Arda Güler karşılaşmayı kulübede tamamladı.

Arda Güler, şu ana kadar Real Madrid'de yalnızca 2 maçta süre buldu.

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