İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2023 Pazartesi / 9 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0689
  • EURO
    29,8756
  • ALTIN
    1784.69
  • BIST100
    7762.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler için yeni iddia! 5 Kasım'da sahada olacak
Spor

Arda Güler için yeni iddia! 5 Kasım'da sahada olacak

Fenerbahçe'den rekor bir ücretle Real Madrid kadrosuna katılan ancak geçirdiği sakatlıklar nedeniyle henüz maça çıkamamış olan Arda Güler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanya basınında çıkan haberlere göre genç yıldızın 5 Kasım'daki maçta sahada olması bekleniyor. işte detaylar...

23 Ekim 2023 Pazartesi 16:59 - Güncelleme:
Arda Güler için yeni iddia! 5 Kasım'da sahada olacak
ABONE OL

Real Madrid forması giyen Arda Güler'le ilgili İspanya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid'in, sakatlığı sonrası 18 yaşındaki futbolcunun yüzde yüzüne ulaşmasını beklediği aktarıldı.

Arda için her şey planlandığı gibi giderse, genç yıldızın 5 Kasım'da oynanacak Rayo Vallecano maçında ilk kez sahada yer alabileceği belirtildi.

Real Madrid'e transferi sonrası iki kez sakatlık yaşayan Arda Güler, henüz İspanyol devinin formasını bir maçta giyemedi.

CARLO ANCELOTTI NE DEMİŞTİ?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 20 Ekim'de Arda Güler için, "Arda'nın durumu oldukça iyiye gidiyor. Biraz kondisyon eksikliği var. Bana göre 10-15 gün içinde tam formuna kavuşacak. Arda, her bölgede oynayabilen bir hücum oyuncusu. Oyun kurucu özelliğine sahip ama kanatlarda ya da diğer bölgelerde de oynayabilir. Herkes Arda için çok zaman harcıyor çünkü o çok genç. Real Madrid'de başarılı olmak için çok zamanı var. Arda hazır olmaya ve iyi işler yapmaya çok yakın." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.