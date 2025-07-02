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  • Arda Güler ile Kenan Yıldız kozlarını paylaştı! Real Madrid tur atladı
Spor

Arda Güler ile Kenan Yıldız kozlarını paylaştı! Real Madrid tur atladı

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Real Madrid ile Juventus karşı karşıya geldi. Miami Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 1-0'lık skorla kazandı. Real Madrid'de Arda Güler, Juventus'ta Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı.

Haber Merkezi2 Temmuz 2025 Çarşamba 00:04 - Güncelleme:
Arda Güler ile Kenan Yıldız kozlarını paylaştı! Real Madrid tur atladı
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Real Madrid ile Juventus karşı karşıya geldi. Miami Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 1-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid'de Arda Güler, Juventus'ta Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı. Arda Güler, 77. dakikada Luka Modric ile değişti. Kenan Yıldız, 71. dakikada yerini Teun Koopmeiners'e bıraktı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 54. dakikada Gonzalo Garcia kaydetti.

Real Madrid, çeyrek finalde Dortmund - Monterrey eşleşmesinin galibiyetle karşılaşacak.

Juventus'un FIFA Kulüpler Dünya Kupası macerası ise sona erdi.

  • RealMadrid
  • Juventus
  • Arda Güler
  • Kenan Yıldız

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