Arda Güler ilk 11'de olacak mı? İşte Ancelotti'nin kararı

Carlo Ancelotti, Espanyol'u 4-1 yendikleri karşılaşmada ilk 11'de şans verdiği Arda Güler'i bu akşam oynanacak Alaves maçında kulübeye çekmeye hazırlanıyor.

AS'ta yer alan habere göre Ancelotti, Espanyol maçında ilk 11'de başlatarak sağ açıkta görev verdiği Arda Güler'in yerine Rodrygo'yu çekecek.

Yeniden ilk 11'e dönecek olan Vinicius Jr. da sol açıkta olacak.

İtalyan hocanın ileri uçta ise Mbappe ya da Endrick'e şans vermesi bekleniyor.

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda 247 dakika süre bulan 19 yaşındaki futbolcu gol ya da asist katkısı veremedi.