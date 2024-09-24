İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2024 Salı / 21 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1415
  • EURO
    38,0317
  • ALTIN
    2882.45
  • BIST100
    10073.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler ilk 11'de olacak mı? İşte Ancelotti'nin kararı
Spor

Arda Güler ilk 11'de olacak mı? İşte Ancelotti'nin kararı

La Liga'nın 7. haftasında Alaves'i konuk edecek Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ilk 11 için kararını verdi. İşte Arda Güler'in durumu...

24 Eylül 2024 Salı 14:07 - Güncelleme:
Arda Güler ilk 11'de olacak mı? İşte Ancelotti'nin kararı
ABONE OL

Carlo Ancelotti, Espanyol'u 4-1 yendikleri karşılaşmada ilk 11'de şans verdiği Arda Güler'i bu akşam oynanacak Alaves maçında kulübeye çekmeye hazırlanıyor.

AS'ta yer alan habere göre Ancelotti, Espanyol maçında ilk 11'de başlatarak sağ açıkta görev verdiği Arda Güler'in yerine Rodrygo'yu çekecek.

Yeniden ilk 11'e dönecek olan Vinicius Jr. da sol açıkta olacak.

İtalyan hocanın ileri uçta ise Mbappe ya da Endrick'e şans vermesi bekleniyor.

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda 247 dakika süre bulan 19 yaşındaki futbolcu gol ya da asist katkısı veremedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.