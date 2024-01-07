Arda Güler: İlk maçımı kazandığım için çok mutluyum

Real Madrid'in Arandina ile oynadığı maçta ilk kez İspanyol devinin formasıyla sahaya çıkan Arda Güler'den paylaşım geldi.

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 18 yaşındaki futbolcu, "Bu efsane formayı giydiğim ve ilk maçımı kazandığım için çok mutluyum. Nice güzel günlerin ilki..." ifadelerini yazdı.

Arda Güler'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Arandina ile oynanan maça 11'de başlayan ve oldukça etkili bir oyun ortaya koyan Arda Güler, 59 dakika sahada kaldı. Genç oyuncunun 18. dakikada kullandığı frikikte top direkten dışarıya gitti.

Arda Güler'in 59 dakikalık istatistikleri şu şekilde:

-Topla buluşma: 53

-İsabetli pas: 32

-Pas isabeti: Yüzde 89

-Kilit pas: 2

-Toplam şut: 3

-İkili mücadele 3/7