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  • Arda Güler İspanya'da manşetleri süsledi! ''Sen ne kadar çılgın bir oyuncusun''
Spor

Arda Güler İspanya'da manşetleri süsledi! ''Sen ne kadar çılgın bir oyuncusun''

La Liga'nın 16. haftasında deplasmanda Girona'ya konuk olan Real Madrid rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti. Eflatun beyazlıların ikinci golünü milli yıldız Arda Güler kaydetti. Sezonun ilk golünü atan genç yıldız Arda Güler, İspanyol basınında manşet oldu. İşte detaylar...

8 Aralık 2024 Pazar 09:20 - Güncelleme:
Arda Güler İspanya'da manşetleri süsledi! ''Sen ne kadar çılgın bir oyuncusun''
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Real Madrid'in deplasmanda Girona'yı 3-0 mağlup ettiği maçta milli oyuncu Arda Güler, bu sezon ilk golünü attı.

Arda'nın başarılı performansı sonrası İspanyol basınında Türk futbolcu için övgü dolu yorumlar yapıldı. İşte İspanyol medyasındaki Arda Güler yorumları:

AS: SADECE SEÇİLMİŞLERİN ERİŞEBİLECEĞİ HARİKA BİR GOL"

"Arda Güler ne kadar çılgın bir oyuncusun. Sen sadece seçilmişlerin erişebileceği harika bir gol attın. Türk futbolcu, Bellingham'ın harika asistinden yararlanarak mükemmel bir sol ayak vuruşunun ardından topu ağlara gönderdi."

MUNDO DEPORTIVO: "GÜLER, ANCELOTTI'YE CEVAP VERDİ"

"Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin ilk 11 oyuncusu olarak kendisini seçerek verdiği güvene golle cevap verdi. Jude Bellingham'ın harika pasının ardından kaleci Gazzaniga'nın önünde tek başına duran Türk, sol ayağıyla vuruşunu yaparak sezonun ilk golünü attı."

MARCA: "ARDA ÇOK BÜYÜK BİR PERFORMANS SERGİLEDİ"

"Ancelotti, takıma oyun ve yaratıcılık kazandırmak için orta sahada Arda Güler'i tercih etti. Türk oyuncu ikinci yarıda çok büyük bir performans sergileyerek Miguel Gutierrez'le mücadeleye girdi, iyi tutundu ve takımının ikinci golünü attı. Sahip olduğu bireysel kaliteyi göstermesi harika. Güler'in bu sezonki ilk golü."

DEFENSA CENTRAL: "CARLO ANCELOTTI'NİN GÜVENİ"

"İtalyan teknik adam, Arda Güler'e olan güvenini bir kez daha gösterdi ancak takımın içinde bulunduğu durum hiç de iyi olmadığı için her maça başlaması kolay değil. Önemli sayıdaki sakatlıklar ve zorlu fikstür Carlo Ancelotti'nin, üzerinde zaten çok fazla baskı bulunan Türk'ün gelişimi açısından ters etki yaratabileceğini düşünmesine neden oluyor."

RELEVO: "HARİKA BİR GOL ATTI"

"Arda Güler, ilk 11'de başlama fırsatını en iyi şekilde değerlendirdi Harika bir gol attı ve eğer Endrick pası ona verseydi bir gol daha atabilirdi. Ancak o, takım arkadaşını suçlamak şöyle dursun, onu destekledi. Aynı zamanda bu konuda da gelişiyor, savunmada çok daha kararlı, hücumda her zaman çok net."

ANCELOTTI: "ARDA MUHTEŞEM BİR GOL ATTI"

Diğer yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de Arda Güler'in attığı golle üzerindeki baskıyı hafiflettiğini söyledi. Ancelotti, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Arda ikinci yarıda muhteşem bir çıkış yaptı ve muhteşem bir gol attı. Çok çalışıyor, çok koşuyor. Gol, üzerindeki baskıyı biraz olsun azalttı. Etrafında çok fazla baskı olan bir genç ve bu gol onun için iyi oldu." diye konuştu.

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