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Spor

Arda Güler İspanya'da yine manşetlerde

İspanya devi Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler'in fiziksel değişimi İspanya'da gündem oldu.

HABER MERKEZİ6 Ağustos 2025 Çarşamba 11:30 - Güncelleme:
Arda Güler İspanya'da yine manşetlerde
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Real Madrid'in ve A Milli Takımın yıldız oyuncusu Arda Güler, İspanyol gazetelerin manşetlerini süslemeye devam ediyor.

20 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun fiziksel gelişimi, AS gazetesi tarafından manşetten verildi. Haberde, Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana 10 kilo kas kütlesi kazandığı aktarıldı.

Milli oyuncunun bu değişimindeki en büyük etkenin; bir kondisyoner, bir fizyoterapist ve bir aşçıyla birlikte yaşıyor olması olduğu belirtildi.

REAL MADRİD KARİYERİ

2023 yılının yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e 24 milyon Euro karşılığında transfer olan Arda Güler, Madrid ekibiyle 61 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda ise 12 gol, 11 asist kaydetti.

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