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  • Arda Güler İspanyol basınına konuştu! ''Herkesi mutlu etmek istiyorum''
Spor

Arda Güler İspanyol basınına konuştu! ''Herkesi mutlu etmek istiyorum''

A Milli Futbol Takımı ile birlikte Portekiz maçının hazırlıklarını sürdüren 19 yaşındaki genç yıldız Arda Güler İspanyol basınına konuştu. Aldığı destek mesajlarından dolayı mutlu olduğunu söyleyen yıldız futbolcu 'Bu şekilde devam etmek ve bana güvenen tüm insanları mutlu etmek istiyorum.' dedi. İşte o açıklamanın detayları...

22 Haziran 2024 Cumartesi 12:06 - Güncelleme:
Arda Güler İspanyol basınına konuştu! ''Herkesi mutlu etmek istiyorum''
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İspanyol basınından Marca, A Milli Takım'ın Portekiz ile oynayacağı maç öncesinde Almanya'daki kampa ziyarette bulundu.

Bu ziyarette Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ile de görüşmelerde bulunan Marca, Türk Milli Takımı'nın kampına yaptıkları ziyareti şu sözlerle anlattı;

"Real Madrid gibi Türkiye de ellerinde ne olduğunu biliyor. Oyuncuyu çevreleyen her şeyle ilgileniyorlar. Medyanın sorularıyla yüzleşmek için hala çok genç olduğuna inanıyorlar. Bir Türk futbol yetkilisi, Arda Güler için 'Onunla yavaş yavaş ilerlemek zorundayız. Onunla ilgilenmeliyiz çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu ve büyük bir futbolcu olabilir' ifadelerini kullandı.

"CASUSLUĞA KARŞI DRONE VAR"

Marca, Türk Milli Takımı'nın merkezinin bulunduğu Barsinghausen'e gitti. Hannover yakınlarında, Montella'nın ekibinin Avrupa maçlarına hazırlanmak için kaldığı yer. Her şeyin kontrol altında olduğu, neredeyse ulaşılmaz bir ormanın ortasında yer alan bir 'sığınak'. Casuslara karşı gözcülük yapan bir drone bile var.

"ARDA'NIN FARKI BELLİ OLUYOR"

Antrenman sahasına adımınızı atar atmaz Arda Güler'in neyi temsil ettiğini ve takım arkadaşlarının ona nasıl davrandığını fark ediyorsunuz. Alman kasabasındaki futbol okulunda sahada en son görülenlerden biriydi. Sakin görünüyordu, sakin bir tempoyla ve takım arkadaşlarından birinin yanında, onun talimatlarını dinliyordu.

"HERKESİ MUTLU ETMEK İSTİYORUM"

Daha sonra Arda Güler, Marca'ya kısa bir açıklama yaptı ve 'Bu şekilde devam etmek ve bana güvenen tüm insanları mutlu etmek istiyorum. Daha fazlasını isteyemem. Aldığım mesajlar benim için çok önemliydi. Madrid çok özel bir yer.' ifadelerini kullandı."

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