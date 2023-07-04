Arda Güler, kararını verdi! İngilizler resmen duyurdu

Barcelona ve Real Madrid'in peşinden koştuğu Arda Güler'in son kararını verdiği belirtildi.

REAL MADRİD'İ SEÇTİ

The Athletic'te yer alan habere göre; genç yıldız, Real Madrid'i tercih etti.

DAHA FAZLA ÜCRET ÖDEYECEK

Real Madrid bu tranfer için Fenerbahçe'ye serbest kalma maddesi olan 17.5 milyon eurodan daha fazla bir ücret ödeceyecek. Bu rakamın 20 milyon euro olduğu belirtildi.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Real Madrid ayrıca, Fenerbahçe'ye sonraki satıştan yüzde 20 pay da verecek.

DECO, TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Genç yıldız için Barcelona sportif Direktörü Deco, Türkiye'ye gelmişti. Arda Güler, Katalan devinin çabalarına rağmen tercihini Real Madrid'den yana kullandı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Oyuncu ile ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Resmi imzanın atılmasının ardından Arda GÜler, Real Madrid'in kampına katılacak.