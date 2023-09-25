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Spor

Arda Güler, Las Palmas maçı için hazırlıklara başladı

Las Palmas karşılaşması hazırlıklarına başlayan Real Madrid'de Arda Güler, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

25 Eylül 2023 Pazartesi 17:44 - Güncelleme:
Arda Güler, Las Palmas maçı için hazırlıklara başladı
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Madrid derbisinde Atletico Madrid'e 3-1 kaybeden Real Madrid, ligin 7. haftasında karşılaşacağı Las Palmas karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Atletico Madrid karşısında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular takımdan ayrı çalışırken sahaya çıkmayan oyuncular antrenmana spor salonunda başladı.

Salon çalışmasının ardından sahaya inen yıldız isimler topla birlikte çalışmalarını sürdürdü.

Daha önce takımla birlikte belirli süre antrenmanda yer alan Milli oyuncumuz Arda Güler, takımla beraber antrenmanın tamamında yer aldı.

İLK KEZ FORMA GİYEBİLİR

Real Madrid, 27 Eylül Çarşamba günü evinde Las Palmas ile karşılaşacak. Arda Güler bu karşılaşmada Ancelotti'nin süre vermesi halinde ilk kez sahne alabilir.

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