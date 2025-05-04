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  • Arda Güler maça damga vurdu! Carlo Ancelotti övgüler yağdırdı
Spor

Arda Güler maça damga vurdu! Carlo Ancelotti övgüler yağdırdı

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, ligde Celta Vigo karşısında yıldızlaştı. Maçın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de Arda hakkında konuştu.

Haber Merkezi4 Mayıs 2025 Pazar 18:16 - Güncelleme:
Arda Güler maça damga vurdu! Carlo Ancelotti övgüler yağdırdı
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde Celta Vigo ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili, "Arda Güler, Real Madrid'de oynamak istiyor. Çok kaliteli ve çok çalışıyor. Hiçbir zaman öz güvenini kaybetmedi. Eylül ayından bu yana çok gelişti ve değişti." sözlerini sarf etti.

İtalyan teknik adam, ligin bir sonraki haftasında oynanacak Barcelona derbisinde Arda'nın oynayıp oynamayacağına yönelik soruya, "Arda Güler, Barcelona maçında kesinlikle oynayabilir. İlk 11'de yer almak için takım arkadaşlarıyla rekabet edecek." yanıtını verdi.

Celta Vigo maçına ilk 11'de başlayan ve 83 dakika sahada kalan Arda Güler, karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlamıştı.

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