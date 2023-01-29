Arda Güler: Maçın oyuncusu Enner Valencia

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Kasımpaşa karşısında alınan 5-1'lik galibiyet sonrası konuştu.

Enner Valencia'nın 4 gollük performansına dikkat çeken Arda, "Maçın oyuncusu Enner Valencia. Kazanmak çok önemliydi. Tüm takım olarak çok çalıştık ama Enner Valencia'nın hakkını vermek lazım." ifadelerini kullandı.

Taraftarların desteğine değinen genç yıldız, "Taraftara çok teşekkür ederim. Sürekli beni destekliyorlar. Bu desteğin karşılığını vermek için her zaman çalışıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 15 resmi maçta forma giydi ve bu karşılaşmaların 5'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 375 dakika süre alan 17 yaşındaki genç yıldız, 3 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.